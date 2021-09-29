Путин попросил объяснить задержки при выполнении поручений в космической отрасли

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выступил с критикой ряда работ в рамках развития космической области. Глава государства провел совещание по вопросам развития ракетно-космического потенциала и сообщил, что работа по некоторым направлениям идет с сильной задержкой.

В ходе встречи Путин напомнил, что предыдущая встреча по вопросам развития ракетно-космической отрасли состоялась в апреле 2021 года. И с тех пор некоторые вопросы, которые должны были быть урегулированы, так и остались не решены.

Например, отметил Путин, несколько месяцев назад он договорился с правительством о подготовке комплекса мер по достижению долгосрочных целей в космической сфере. За это время был принят ряд решений - например, утверждена программа развития навигационной системы российской "Глонасс" на период до 2030 года. Но на этом работа остановилась.

"Отмечу, что весь комплекс мер с соответствующим финансированием нужно было утвердить к 30 августа, однако этого не было сделано до сих пор, что подвергает риску наши планы по развитию отрасли в целом", - цитирует Путина РИА Новости.

Президент попросил закончить работу и после этого отчитаться о причинах задержки.

Как ранее писал сайт kp.ru, ракетно-космическая отрасль России уже не находится "на перепутье и перешла Рубикон", в отличие от других отраслей экономики, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.