СК выясняет обстоятельства ДТП в детском лагере «Зубренок»

Фото: Следственный комитет, носит иллюстративный характер

Следственным комитетом выясняются обстоятельства ДТП в детском оздоровительном лагере «Зубренок», об этом пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ежегодный 24-й республиканский слет юных спасателей-пожарных проходил на территории лагеря 16-28 сентября под эгидой МЧС. В заключительный день мероприятия организаторы катали детей на служебных квадроциклах.

– Вечером во вторник 38-летний сотрудник МЧС, управляя служебным снегоболотоходом, перевозил на заднем сидении 15-летнего парня, – сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии подросток и сотрудник МЧС получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Экспертами, сотрудниками ГАИ и СК был проведен осмотр места происшествия, по данному факту проводится проверка. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-автотехнической.

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