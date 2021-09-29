Министерство обороны и внутренние войска провели построения в память о погибшем офицере КГБ

Десятки тысяч военнослужащих Министерства обороны и солдат внутренних войск Беларуси провели построения в память о погибшем сотруднике КГБ вечером 29 сентября, об этом сообщает телеканал ОНТ.

Церемония прошла по всей Беларуси с 19:30 до 20:00 и включала в себя возложения цветов и минуту молчания.

Напомним, 28 сентября в Минске во время спецоперации КГБ по отработке «адресов экстремистов» произошла перестрелка, в результате которой погиб сотрудник КГБ.

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