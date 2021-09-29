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Политика29 сентября 2021 20:47

Россия и Мексика подписали соглашение о сотрудничестве в космосе в мирных целях

Также стороны подписали документы о сотрудничестве в других областях
Наталья СМИРНОВА
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Страны будут сотрудничать в рамках исследования космоса в мирных целях

Страны будут сотрудничать в рамках исследования космоса в мирных целях

Фото: REUTERS

Россия и Мексика заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании космоса. Документ был подписан в посольстве в присутствии министра труда и социальной защиты Антона Котякова и посла Виктора Коронелли.

Как сообщает в Фейсбук дипломатическое представительство России в Мексике, страны будут сотрудничать в рамках исследования космоса в мирных целях. Также стороны подписали меморандум о сотрудничестве во внешней торговле, инвестициям и технологиям.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин в среду, 29 сентября, провел совещание по развитию космической программы. Глава государства начал с плохого: напомнил правительству, что еще до 30 августа 2021 надо было утвердить финансирование развития системы ГЛОНАСС, но этого так и не было сделано. По словам Путин, это подвергает риску планы России по развитию космической отрасли в целом.