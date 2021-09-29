Генсек Красного Креста рассказал, как разорвать порочный круг COVID-19 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белорусы смогут приостановить темпы распространения коронавируса с помощью вакцинации и масок. Об этом сообщил генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов в эфире телеканала ОНТ.

Шевцов подчеркнул, что если привитый человек и заболевает COVID-19, то в 99% случаев болезнь протекает в легкой форме, чем у пациента без прививки.

– Когда мы говорим, что у нас есть вакцина, которая на самом деле работает, на самом деле действует, люди, разорвите сами этот порочный круг: наденьте маску и сделайте прививку – все, вы обезопасите себя даже больше, чем на 90% – заявил Шевцов.

Из почти 400 тысяч привитых минчан коронавирусом заболели менее 1%. У половины из них наблюдалось легкое течение заболевания. Тяжелые случаи коронавируса отмечены лишь у 1% от числа заболевших.

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