Пьяный водитель совершил ДТП в одном из дворов Минска

Фото: ГАИ Минска

Сотрудниками ГАИ задержан 37-летний водитель Honda, совершивший в нетрезвом виде ДТП в одном из дворов Минска, об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел недалеко от проспекта Независимости. Водитель Honda врезался в припаркованный во дворах автомобиль Ford.

– Сотрудниками отдела ГАИ Первомайского РУВД был задержан 37-летний водитель автомобиля Honda, который в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома №178 по проспекту Независимости совершил наезд на припаркованный автомобиль Ford, – сообщили в ГАИ.

Концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе нарушителя составила 2,04 промилле. Виновника ДТП отправили в вытрезвитель, а его машину – на охраняемую стоянку.

В результате происшествия никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

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