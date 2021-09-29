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Общество29 сентября 2021 21:23

Опасные предприятия в России перенесут из густонаселенных районов

Некоторые из них будут ликвидированы
Наталья СМИРНОВА
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На реализацию проекта планируется потратить более 645 миллиардов рублей

На реализацию проекта планируется потратить более 645 миллиардов рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство РФ планирует обезопасить россиян от воздействия промышленных предприятий, которые находятся в густонаселенных районах. Такие фабрики и заводы будут переносить в другое место или даже ликвидировать, чтобы исключить угрозу для людей.

Как сообщается в постановлении правительства, опубликованном в среду, 29 сентября, на интернет-портале правовой информации, разработка мер по перебазированию или ликвидации опасных предприятий из районов, где проживает много людей, - это одна из основных задач государственной политики в области промышленной безопасности. На ее реализацию планируется потратить более 645 миллиардов рублей.

Таким образом, правительство готовится внести изменения в госпрограмму РФ "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах". Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе состоявшейся в Вашингтоне встречи высказались за развитие сотрудничества двух стран в сфере оборонной промышленности.