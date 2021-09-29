В Минфине рассказали, куда направляются сверхдоходы от дорожающий углеводородов Фото: REUTERS

Цены на нефть и газ постоянно растут, что приносит доходы в российских бюджет. Основной финансовый документ страны сверстан, опираясь на базовые цены на углеводороды. Сейчас они торгуются по показателям, которые чуть ли не в два раза превышают плановые.

В пресс-службе Минфина РФ объяснили, куда идут сверхдоходы. Прежде всего в ведомстве отметили, что бюджет России застрахован от изменения стоимости энергоресурсов как в сторону снижения, так и в сторону роста бюджетным правилом.

Сверхдоходы формируют так называемую «подушку финансовой безопасности». То есть, они направляются в Фонд национального благосостояния (ФБН).

- Бюджет рассчитывается исходя из базовых цен на нефть и газ. Сверхдоходы идут в ФНБ и используются в соответствии с правилами использования данных средств, — рассказали NEWS.ru в министерстве.

В настоящее время цены на газ не превышают тысячи долларов за кубометр. Но периодически на торгах стоимость голубого топлива резко повышается более чем на 10%.

Баррель нефти марки Brent торгуется на отметке в 80 долларов за баррель. Таких показателей не было уже три года.