Минское «Динамо» обыграло «Нефтехимик» в матче чемпионата КХЛ
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над «Нефтехимиком» из Нижнекамска 29 сентября в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).
Первую шайбу в матче забросил динамовец Александр Суворов во втором периоде – на 28-й минуте. Спустя три минуты минчане отправили еще одну в ворота противника – Илья Усов успешно использовал передачи Суворова и Линдхольма.
На 56-й минуте матча динамовцам удалось реализовать численное большинство на льду – счет 3:0, гол забил нападающий «зубров» Тайлер Граовац.
Спустя две минуты гости сумели забить в ворота минчан – шайбу забросил Данила Попов.
На матче присутствовало 4602 зрителя.
Это был заключительный матч домашней серии регулярно чемпионата КХЛ. Следующий матч минское «Динамо» проведет на выезде – 3 октября состоится матч с ХК «Сочи».
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