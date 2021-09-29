Минское «Динамо» обыграло «Нефтехимик» в матче чемпионата КХЛ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над «Нефтехимиком» из Нижнекамска 29 сентября в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

Первую шайбу в матче забросил динамовец Александр Суворов во втором периоде – на 28-й минуте. Спустя три минуты минчане отправили еще одну в ворота противника – Илья Усов успешно использовал передачи Суворова и Линдхольма.

На 56-й минуте матча динамовцам удалось реализовать численное большинство на льду – счет 3:0, гол забил нападающий «зубров» Тайлер Граовац.

Спустя две минуты гости сумели забить в ворота минчан – шайбу забросил Данила Попов.

На матче присутствовало 4602 зрителя.

Это был заключительный матч домашней серии регулярно чемпионата КХЛ. Следующий матч минское «Динамо» проведет на выезде – 3 октября состоится матч с ХК «Сочи».

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