Педагог-консультант по этикету объяснила кашель Путина на встрече с Трампом в 2019 году Фото: REUTERS

Бывшая пресс-секретарь Дональда Трампа Стефани Гришэм анонсировала выпуск своей книги. Там она рассказывает о многих событиях в карьере бывшего главы США, в том числе о встрече с Владимиром Путиным в 2019 году.

Гришэм отметила интересную деталь – российский президент несколько раз кашлял на переговорах. По ее мнению, «возможно, пытался спровоцировать известную боязнь микробов Трампа».

Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева усомнилась в верной интерпретации данного факта. По мнению эксперта, кашель – это просто физиологическая реакция, которая могла быть вызвана неловким глотательным движением или просто дискомфортом в горле. Это никак не связано с болезнью или уж тем более не является попыткой сыграть на чувстве страха собеседника.

- Терпеть в таком случае не нужно, потому что физиологию никуда не денешь. Мы же живые люди, и не покашливать совсем — невозможно,- говорит эксперт Life.

Она отметила, что в подобных случаях достаточно соблюсти правила этикета - просто прикрыть рот рукой. Если приступ кашля застал во время беседы, то стоит прервать речь, извиниться и удовлетворить эту потребность. Если кашель начался, когда говорит кто-то другой, то нужно откашляться и так же попросить прощения.

Причем чем дольше человек пытается подавить данный позыв, тем выше риск «какого-то неадекватного звуковоспроизведения».

- А приписывать кашлю Путина какие-то теории заговора — это уже их [США] дело. Все мы живые люди, и никто не должен осуждать за кашель. Ну а если осуждают, то бог им судья, — отметила эксперт.