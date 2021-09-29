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Общество29 сентября 2021 22:45

«Сибур» объяснил появление факела в Тобольске плановым ремонтом

Горение на факеле - неотъемлемая часть пусковых операций на площадке
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Работы по плановому ремонту на площадке «Сибура» в Тобольске сопровождались горением на факеле, которое часть местных жителей приняла за пожар. Это является неотъемлемой частью пусковых операций. Представители компании сразу же оперативно объяснили это технологическое явление местным жителям, чтобы они не переживали из-за картины с вырывающимся пламенем. Так что горячими оказались только проводившиеся в плановом порядке ремонтные работы, а не фейки в местных пабликах. Воздействие на окружающую среду – в пределах нормы. По словам представителей «Сибура», такие факельные "пожары" полностью контролируются, а сами работы проводятся для более надежной работы оборудования.