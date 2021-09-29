Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. Об этом заявил председатель парламента республики Магомед Даудов. На своей странице в Инстаграм он опубликовал соответствующий Указ президента РФ Владимира Путина.

Кадыров получил орден "за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской республики и многолетнюю добросовестную работу".

- Я от всей души поздравляю нашего лидера, моего дорогого Рамзана Кадырова с этой высокой и заслуженной наградой! Его вклад в дело восстановления мира и стабильности на чеченской земле, а также в развитие экономики и социальной сферы Чеченской Республики невозможно переоценить, - написал в посте Даудов.

Ранее сообщалось, что летом 2021 года глава государства предложил Кадырову пойти на выборы главы Чечни на новый срок. Сам же глава Чеченской Республики заявлял, что является "пехотинцем" президента России и с гордостью выполняет возложенные на руководителя региона обязанности.