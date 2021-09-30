Глава МИД Грузии опроверг сообщения о приостановке безвизового режима с Евросоюзом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выступил с опровержением информации о том, что Грузии якобы грозит приостановка безвизового режима с Европейским Союзом из-за большого числа соискателей убежища в странах Европы.

По словам руководителя дипведомства, это не соответствует действительности и является большой ложью.

- Я хочу всех успокоить, а также разочаровать людей, которых эта история очень расстроила ... это очень большая ложь. В этой статье не говорится конкретно о Грузии, но также о Молдавии и Восточных Балканах. Наоборот, количество соискателей убежища из Грузии в ЕС уменьшилось на 75%. ...Нам ничего не угрожает, все очень хорошо, - объяснил Залкалиани журналистам.

Накануне издание EUobserver опубликовало материал, в котором сообщалось, что ряд стран ЕС запустили дискуссию о механизме приостановки безвизового режима для граждан Украины, Грузии, Молдавии в связи с массовыми нарушениями миграционного законодательства.

Напомним, безвизовый режим действует между Грузией и ЕС с 2017 года.