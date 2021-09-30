КНДР готова к восстановлению каналов связи с Южной Кореей

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить линии связи с Южной Кореей в начале октября текущего года. Об этом сообщает 30 сентября Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что северо-корейский лидер объявил об этом во время своего выступления на пятой сессии Верховного народного собрания 14-го созыва.

Ранее kp.ru ранее сообщал, что Южная и Северная Корея 27 июля 2021 года смогли договориться о восстановлении каналов связей, прерванных в прошлом году.