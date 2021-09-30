Украинский адвокат подралась с польским политологом из-за Донбасса

Адвокат из Украины подралась с политологом из Польши из-за Донбасса

Украинский адвокат Татьяна Монтян подралась в прямом эфире «Первого канала» с политологом Якубом Корейба из Польши.

Во время обсуждения ситуации в Донбассе поляк перебивал спикеров. Монтян также показалось, что Корейба насмехается над людьми, пострадавшими в ходе конфликта.

- Можно, я подойду, дам ему по физиономии? — возмущенно спросила Монтян у ведущих.

Корейба направился к оппонентам с предложением помириться. Однако адвокат подошла к нему и ударила по лицу, пока ведущие пытались успокоить гостей.

Ранее между депутатами Верховной рады произошла потасовка на фоне оскорблений в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Один из парламентариев обвинил украинского лидера в срыве операции по задержанию 33 россиян в Минске в прошлом году, которых заподозрили в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами. Нелестное высказывание в адрес президента, а также главы его офиса Андрея Ермака, высказал депутат Гео Лерос, которого ранее исключили из пропрезидентской партии «Слуга народа».