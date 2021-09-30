На реставрацию Спасо-Преображенской церкви в Полоцке выделят 1 млн рублей в 2022 году

В Полоцке реставрируют Спасо-Преображенскую церковь. Фото: sb.by

Для реставрационных работ в Спасо-Преображенской церкви в Полоцке в 2022-ом году будет выделен 1 миллион белорусских рублей. Об этом заявил глава Минкульта Анатолий Маркевич, сообщает БелТА.

Планируется, что реконструкция храма будет завершена в 2024-ом году. На данный момент ход реставрационных работ планомерный и по графику.

- Спешить здесь нельзя, поскольку не имеем права что-то сделать не так на святом объекте. Выверяется каждый шаг, идет серьезное научное сопровождение, - заметил министр культуры.

На данный момент раскрыто меньше 50% фасада церкви, идет ремонт кровли, но предстоит еще большой объем работы. На 2021-ый год на реконструкцию было выделено 915 тысяч белрублей, а на 2022-ой год, как говорилось выше, будет выделено около 1 миллиона рублей.

- Суммы внушительные, но это того стоит, ведь это жемчужина нашей страны, - подчеркнул Маркевич.

В 2025-ом году, когда реставрация будет уже завершена, в Спасо-Евфросиниевском монастыре отпразднуют 900-летие обители.