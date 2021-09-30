Президент Польши подписал указ о продлении режима ЧС на границе с Беларусью

Режим ЧП на границе Польши и Беларуси могут продлить на 60 дней. Фото: пресс-служба президента Польши

Президентом Польши Анджеем Дудой подписан запрос о продлении режима чрезвычайного положения в районах страны, граничащих с Беларусью, из-за миграционного кризиса и напряженной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба президента Польши.

Ранее пролонгировать режим ЧС на границе согласились в правительстве страны. После подписания президентом документ еще должен быть утвержден в Сейме Польши.

- Сейм рассмотрит запрос президента о продлении режима ЧП на 60 дней в отдельных частях Люблинского и Подляского воеводств в четверг вечером, - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, режим ЧП в 115 населенных пунктах Подляского воеводства и 68 Люблинского был введен с 3 сентября.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявлял, что не исключает, что напряженная ситуация на границе с Беларусью может продлиться до Рождества или даже до Пасхи.

- Сегодня нам нужны действия, время, чтобы адаптироваться к этой новой реальности, которая чрезвычайно динамична, - подчеркнул Солох.