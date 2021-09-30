Тела трех убитых студенток обнаружены после тушения пожара под Оренбургом

Под Оренбургом после пожара обнаружили тела трех студенток Фото: Артем КИЛЬКИН

В городе Гай Оренбургской области после тушения пожара в доме на улице Молодежной обнаружили тела трех девушек.

Как сообщило СУ СК России по региону, два тела с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире, еще одно с аналогичными повреждениями — во дворе дома. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

- Трое погибших - в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они обучались в местном образовательном учреждении, в медколледже. Они втроем снимали квартиру, — приводит слова своего источника в региональном СК РИА Новости.

При этом он никак не прокомментировал информацию, появившуюся в СМИ, что девушек зарубили топором.

На место происшествия выехал прокурор области Руслан Медведев и Гайский межрайонный прокурор Алексей Максимов.

Ранее Следственное управление СК РФ по Сахалинской области возбудило уголовное дело по факту обнаружения в одной из гостиниц Южно-Сахалинска тела 17-летней девушки. Причину гибели несовершеннолетней выяснит экспертиза. При этом девушка была без внешних признаков смерти.