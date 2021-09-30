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Происшествия30 сентября 2021 8:43

Тела трех убитых студенток обнаружены после тушения пожара под Оренбургом

Возбуждено уголовное дело
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (18)Комментарии (18)(18)
Под Оренбургом после пожара обнаружили тела трех студенток

Под Оренбургом после пожара обнаружили тела трех студенток

Фото: Артем КИЛЬКИН

В городе Гай Оренбургской области после тушения пожара в доме на улице Молодежной обнаружили тела трех девушек.

Как сообщило СУ СК России по региону, два тела с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире, еще одно с аналогичными повреждениями — во дворе дома. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

- Трое погибших - в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они обучались в местном образовательном учреждении, в медколледже. Они втроем снимали квартиру, — приводит слова своего источника в региональном СК РИА Новости.

При этом он никак не прокомментировал информацию, появившуюся в СМИ, что девушек зарубили топором.

На место происшествия выехал прокурор области Руслан Медведев и Гайский межрайонный прокурор Алексей Максимов.

Ранее Следственное управление СК РФ по Сахалинской области возбудило уголовное дело по факту обнаружения в одной из гостиниц Южно-Сахалинска тела 17-летней девушки. Причину гибели несовершеннолетней выяснит экспертиза. При этом девушка была без внешних признаков смерти.

Возбуждено уголовное дело об убийстве троих человек в городе Гае Оренбургской области