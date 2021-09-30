Роман Вильфанд сообщил, что жителей центра Европейской России ожидает потепление Фото: Василий Вахрин

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в центре Европейской части России ожидается потепление выше 15 градусов.

- До конца этой недели и до начала следующей будет стоять антициклон. Антициклон стационарный, и, даже когда он будет разрушаться, процесс будет долгим. Погода - от 10 до 15, не исключено, что в начале следующей недели столбик термометра преодолеет 15-градус отметку. Солнце еще активное, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Вильфанд предупредил, что похолодание в ближайшие два дня ожидает жителей Приволжья и Урала. В западной части Европейской России потеплеет, в Москве и Подмосковье температура воздуха будет в пределах нормы.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что конец сентября – последние дни, когда еще можно искупаться в море: бархатный сезон на российских курортах завершится в первых числах октября, температура морской воды постепенно понижается. Роман Вильфанд уточнил, что в ближайшие несколько дней в Евпатории температура воды в море будет плюс 18 градусов, в Феодосии, Анапе, Геленджике – +19°C, в Алуште, Туапсе и Сочи – +20°C, в Ялте – 21 градус тепла.