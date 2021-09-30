Cпецназу Росгвардии исполнилось 5 лет

В центрах специального назначения и отрядах войскового спецназа сегодня проходят службу наиболее подготовленные военнослужащие разных специальностей. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

30 сентября военнослужащие сил специального назначения войск национальной гвардии Российской Федерации отмечают профессиональный праздник.

- Сегодня спецназ Росгвардии играет одну из ключевых ролей в борьбе с терроризмом: проводит разведывательные и поисковые мероприятия, участвует в нейтрализации главарей террористов, членов террористических ячеек, обнаружении и уничтожении объектов инфраструктуры бандгрупп, изъятии оружия и боеприпасов. Только за 2020 и 2021 годы бойцы спецназа войск национальной гвардии выполнили более 12 тысяч различных задач в рамках обеспечения правового режима в рамках контртеррористических операций, - отметили в Росгвардии.

Ранее kp.ru сообщал, что за последние пять лет в результате проведенных мероприятий с участием росгвардейцев изъято свыше 4,5 тысяч единиц огнестрельного оружия, около 300 тысяч боеприпасов различного калибра, более тонны взрывчатых веществ. С 2016 по 2021 года Объединенной группировкой войск (сил) на территории Северо-Кавказского региона России проведено свыше 4 тысяч специальных операций, в ходе которых ликвидировано 250 боевиков, обнаружено и уничтожено 29 баз подготовки незаконных вооруженных формирований, 193 стоянки боевиков и 517 схронов.

В центрах специального назначения и отрядах войскового спецназа сегодня проходят службу наиболее подготовленные военнослужащие разных специальностей — снайперы, кинологи, водолазы, артиллеристы, операторы беспилотных летательных аппаратов и многие другие специалисты.