Литва начала строительство 4-метрового забора на границе с Беларусью

Литва начала строить 4-метровый забор на границе с Беларусью. Фото: Оксана БРОВАЧ

На границе Литвы с Беларусью компания Tetas, входящая в группу компаний EPSO-G, приступила с строительству ограждения. Об этом проинформировала Служба охраны границы Литвы.

Сообщается, о реализации проекта строительства забора на участке протяженностью 100 километров, высота забора составит 4 метра, на верху его будет закреплена колючая проволока.

Для строительства уже начали делать разметку и доставили строительную технику. Возведение ограждения началось в районе Друскининкая. Завершить работы планируют до апреля 2022-го года.

На втором этапе планируется строительство такого же забора на 400-километровом участке, для чего будут подписаны контракты еще с несколькими компаниями. Сроком окончания этого этапа называется сентябрь 2022-го года.

СМИ ранее сообщали, что в Латвии также идет строительство ограждений на границе с Беларусью. Первоначально запланировано на 37-километровом участке протянуть колючую проволоку.

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