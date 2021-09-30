Депутат Госдумы перечислил самые востребованные профессии в России

В Государственной думе назвал самые востребованные профессии в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Государственной думы Николай Коломейцев сообщил, что сейчас в России ощущается нехватка работников обрабатывающих отраслей, высококвалифицированных конструкторов, технологов и инженеров.

По мнению парламентария, от этих профессий зависит будущее страны. Сейчас же в России больше всего менеджеров, продавцов, водителей и охранников, отметил он. Коломейцев заявил о необходимости перемен в образовательной системе.

- Стране нужно возрождение профессионального образования. Раньше любой завод строили и рядышком строили ПТУ, техникумы, которые сейчас обозвали колледжами, институты, вузы, то есть, все под технологию делается, — цитирует Коломейцева URA.Ru.

Ранее вице-президент РАН Ирина Донник заявила, что "трудные" профессии будут самыми востребованными в будущем. К таким профессиям она отнесла физиков, математиков, химиков и биологов. Сейчас в России ощущается дефицит около ста тысяч айтишников, однако через десять лет это число может вырасти до миллиона, сообщила специалист. Донник призвала увеличить университеты количество практических занятий, а деятелям науки получить дополнительную квалификацию в сфере IT.