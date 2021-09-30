Экс-министр обороны Армении обвинен в хищении в особо крупном размере

Давид Тоноян. Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В четверг, 30 сентября, Следственный департамент Службы национальной безопасности (СНБ) Армении сообщил о задержании бывшего министра обороны страны Давида Тонояна по подозрению в хищении в особо крупных размерах. Как сообщил пресс-центр СНБ республики, уголовное дело возбуждено в связи с многочисленными нарушениями и превышением должностных полномочий при закупке боеприпасов для нужд вооруженных сил.

«Давид Тоноян задержан и привлечен в качестве обвиняемого за хищение в особо крупных размерах (2 277 323 840 драмов) ($4,5 млн), совершение фальсификаций и общественно опасных действий», - сообщил пресс-центр СНБ, где также заявили, что в суд было подано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения.

Вместе с экс-министром обороны был задержан торговец оружием Давид Галстян, больше известный как «Патрон Давид». Обоих подозревают в хищении около 2,3 млрд драмов (примерно 4,7 млн долларов), а также совершении общественно опасных действий и подлогов.

Как сообщается, в рамках расследования предпринимаются масштабные оперативно-розыскные и следственные меры для того, чтобы полностью раскрыть всю цепочку преступления, а также выявить всех причастных к нему.