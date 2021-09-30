Стали известны планы нацистов перед битвой за Москву

Раскрыты планы нацистов перед битвой за Москву Фото: ТАСС

30 сентября 1941 года вермахт начал генеральное наступление на Москву. Однако, как стало известно, часть немецкого генералитета склонялась к атаке по другим направлениям. Об этих планах нацистов рассказал заведующий филиалом «Богородицкое поле» музея-заповедника «Хмелита» (Смоленская область), боец поискового отряда «Долг» Игорь Михайлов.

По его словам, летом 1941 года ожесточенных характер боевых действий с СССР требовал от Германии выбора стратегических целей. И пока часть руководящего состава склонялась к атаке столицы, другая часть военного руководства настаивала на ленинградском или южном направлении атаки, передает Lenta.ru.

Михайлов добавил, немецкие военачальники понимали, что в Москве будут сконцентрированы основные силы Красной армии, поэтому их разгром позволит разделись СССР на две ослабленные части.

Часть командования вермахта убедила Гитлера в том, что Германия близка к победе. Военачальники даже предлагали ставить последующие цели, исходя из задач, которые возникнут после победы.

Однако в августе фюрер принял решение о переносе основного удара на киевское и ленинградское направление. Это позволило обезопасить фланги группы армий «Центр». И только 6 сентября подписана директива о переходе группы армий «Центр» в наступление на Москву. Гитлер рассчитывал окружить советские войска и захватить столицу до наступления зимы.