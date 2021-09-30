Генпрокуратура рассказала подробности смертельного наезда Lexus на пешеходов на тротуаре в Минске

Водитель "Лексус" сбил двух пешеходов на тротуаре в Минске, один погиб на месте, второй получил тяжелые травмы. Фото: СК

В Генпрокуратуре сообщили подробности уголовного дела о смертельном наезде «Лексус» на пешеходов в Минске. Авария произошла 2 октября 2020-го года на проспекте Машерова.

Водитель «Лексуса» ехал от улицы Богдановича в сторону улицы Красной по проспекту Машерова, проезжая трамвайные пути, не справился с управлением, и машина выехала на тротуар. Под колеса иномарки попали два человека: один скончался на месте, другой был тяжело травмирован.

- Водитель при выборе скорости движения не учел изменения направления дороги, влажное состояние проезжей части, а также нахождение на пути следования участка с разнородной поверхностью и отличными от асфальтобетонного покрытия характеристиками, - подчеркнули в пресс-службе.

Генпрокуратура согласилась с обоснованностью обвинения и достаточностью собранных доказательств, материалы дела направлены в суд. Обвиняемый водитель находится под подпиской о невыезде. Ему инкриминируют нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть и причинение тяжкого телесного повреждения.

Кроме того, в Мингорисполком направлено письмо с предложением принять меры для устранения причин и условий, которые способствуют ДТП на данном участке. Так предлагается снизить скоростной режим, установить ограждения между проезжей частью и тротуаром, установить информационный знаки «аварийно-опасный участок дороги», принять другие меры.