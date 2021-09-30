В ОНФ предложили распространить программу семейной ипотеки в России на вторичку Фото: Евгения ГУСЕВА

В России могут расширить программу семейной ипотеки. Ее предложили распространить на вторичное жилье. Тогда получать кредиты под льготный процент смогут жители тех городов, где практически нет новостроек. С такой инициативой выступил ОНФ, соответствующее обращение направлено в «Дом.РФ» (оператор программы).

По действующим правилам, семейную ипотеку можно оформить только на новостройки, жилье должно приобретаться у юрлиц по договору купли-продажи или участию в долевом строительстве. К тому же, стоит четко прописать понятие первичного жилья, подпадающего под льготную программу.

- Мы предлагаем расширить программу на вторичное жилье в тех населенных пунктах и городах страны, где почти нет новостроек. Получается, там люди не могут участвовать в программе. Возможно, стоит разработать специальные критерии. Например, если в городе 3-5 лет не строится новое жилье, то семейная ипотека автоматически распространяется на вторичное жилье, - отметил в беседе с «Известями» эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» гендиректор РАСК Николай Алексеенко.

В ОНФ также предложили расширить программу и на некоторые социально незащищенные категории граждан и подключить к программе инвалидов, учителей, врачей.

В «Дом.РФ» подтвердили, что получили обращение, пока оно прорабатывается.

Ранее сообщалось, что в России может появиться еще и «зеленая» ипотека. Общественники обратились в Минстрой с предложением удешевить кредиты на покупку энергоэффективного жилья на один процент, сообщает Пятый канал.