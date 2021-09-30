Мишустин распорядился внести проект федерального бюджета в Госдуму

Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении проекта федерального бюджета в Госдуму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о внесении проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в Государственную думу. Об этом сообщил Telegram-канал кабмина.

Ключевыми приоритетами документа стали обеспечение выполнения посланий президента, финансирование социальных обязательств и реализация нацпроектов, а также достижение национальных целей развития.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 21 сентября, правительство одобрило проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Согласно проекту доходы бюджета России в 2022 году планируются в размере 25 триллионов рублей, а расходы будут на уровне 23,6 триллиона. Таким образом, профицит бюджета в следующем году должен будет составить 1,4 триллиона рублей.