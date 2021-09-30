В Госпогранкомитете заявили о пресечении очередной попытки вытеснения беженцев из Литвы в Беларусь

В ГПК заявили, что охрана госграницы осуществляется в усиленном режиме. Фото: стоп-кадр | видео ГПК

В телеграм-канале ГПК сообщили о том, что полоцкие пограничники пресекли очередную попытку вытеснения беженцев с территории Литвы в Беларусь.

Инцидент произошел во вторник, 28 сентября, на литовско-белорусской границе. Белорусские пограничники не допустили вытеснение 10 мигрантов «азиатской внешности» на территорию Браславского района. Вытеснить мигрантов, по информации ГПК, намеревались через участок реки, по которой проходит граница.

Сообщается, что попытки незаконного вытеснения групп нелегалов с территории Польши, Латвии и Литвы в Беларусь фиксируются ежедневно.

- Обстановка остается напряженной, охрана государственной границы осуществляется в усиленном режиме. Отдельные направления на границе усилены взаимодействующими силами и средствами, - прокомментировали в Госпогранкомитете.

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