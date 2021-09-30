Минэкономразвития предложило повысить пошлины на ввозимые из ЕС вино, пиво, духи и косметику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минэкономразвития РФ предложило повысить пошлины на ввозимые из Европейского союза пиво, некоторые виды вина, духи, туалетную воду и декоративную косметику.

Как передает «Ведомости» со ссылкой на источники, министерство подготовило предложение по повышению пошлин на некоторые потребительские товары, ввозимые из Евросоюза, размер предполагаемой пошлины ведомство на данный момент не определило, тем не менее, «ставки могут быть вплоть до запретительных».

Отмечается, что подобная мера рассматриваются как ответное действие на ограничения Евросоюза по поставкам металлургической продукции из России. Согласно введенным ограничительным мерам, с июля 2018 года поставки сверх установленной квоты облагаются пошлиной в 25 процентов, в июне этого года Еврокомиссия продлила действие данного решения до 30 июня 2024 года.

Согласно данным источника издания, Минпромторг РФ также готовит предложения, а представитель ведомства подтвердил, что ответная мера действительно может быть реализована.

«Подобные меры не являются санкциями, их применение соответствует правилам ВТО, и они сохраняются в силе только на тот период времени, в течение которого будет действовать специальная защитная мера в отношении российской металлопродукции», - приводит издания слова представителя Минпромторга.