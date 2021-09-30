Президент Казахстана поблагодарил Россию за помощь в период пандемии коронавируса

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Россию за помощь в период пандемии коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе проходящего в формате онлайн пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России поблагодарил Россию за помощь в период пандемии коронавирусной инфекции.

- Хотел бы высказать слова признательности вам, уважаемый Владимир Владимирович, за помощь, оказанную нашей стране в начальный период распространения эпидемии, — сказал казахский лидер.

Глава государства добавил, что Россия поставила лекарства безвозмездно, предоставила тесты на коронавирус, а также помогла эвакуировать казахов.

Ранее Касым-Жомарт Токаев удивился, что российский препарат от коронавирусной инфекции "Спутник V" до сих пор не прошел международную сертификацию. Он сообщил о договоренности с Россией о поставках "Спутника V" в страну и производстве вакцины на базе предприятия в Караганде. Казахский лидер отметил, что с точки зрения репутации российский препарат не вызывает сомнений.