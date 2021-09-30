В милиции рассказали, какие жалобы отправляют минчане в чат-бот в Telegram

Минчане сообщают о нарушениях в чат-бот милиции. Фото: pixabay.com

В пресс-службе ГУВД Минского горисполкома рассказали, что правоохранители продолжают оперативно реагировать на сообщения в чат-боте в Telegram @MinskPolice_bot. Которых правоохранители за два месяца получили свыше 1 тысячи, транслирует БелТА.

Чат-бот для обратной связи был запущен в телеграм-канале «Милиция Минска» в августе 2021-го года. Минчанам предложили сообщать о правонарушениях, свидетелями которых они стали, писать другую важную информацию.

- Почти за два месяца в чат-бот поступило более тысячи сообщений о правонарушениях, - заявили в ГУВД.

На что жалуются минчане милиции? Большинство сообщений - информация о нарушениях ПДД. Еще минчане сообщают о семейных скандалах, распитии алкоголя в общественных местах. А также информируют о лицах, нарушивших закон.

- По всем фактам сотрудниками милиции проводится проверка и принимаются решения в соответствии с законодательством, - добавили в ГУВД Мингорисполкома.

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