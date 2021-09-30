Минэнерго РФ не получало запросов от КНР и Европы об увеличении экспорта угля

Российское министерство энергетики не получало запросов от КНР и Европы об увеличении экспорта угля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство энергетики России не получало запросов со стороны Китая и стран Европы по вопросу увеличения экспорта угля из РФ. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

- В Министерство энергетики РФ не поступало обращений со стороны КНР и европейских государств по вопросам наращивания экспорта угля из России, — гласит текст заявления.

Напомним, стоимость голубого топлива в Европе в последнее время бьет рекорды. Сегодня, 30 сентября, цена газа превысила 1100 долларов. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, в таких условиях производители электроэнергии в Европе "вынуждены просить" у России больше угля для того, чтобы "облегчить энергетический кризис с приближением зимы и рекордно высокими ценами на газ, снижающими прибыльность". Источник издания отметил, что ранее Европа отказывалась от использования угля, чтобы "экологизировать" свое производство электроэнергии.