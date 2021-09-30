Руководители ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово признаны виновными по делу о пожаре

Суд признал руководителей кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня" виновными в оказании небезопасных услуг Фото: Лариса МАРУЦАК

Суд признал руководителей кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» виновными в оказании небезопасных услуг, что привело к пожару в 2018 года.

Обвиняемыми по делу проходят восемь человек, среди которых руководители кемеровского торгового-развлекательного центра, пожарные, охранник, а также представители компании по установке и обслуживанию пожарной сигнализации.

Самого строгого наказания в виде 14,5 года лишения свободы гособвинение требует для гендиректора компании, владельца ТРЦ Юлии Богдановой. Самого мягкого, пять лет и шесть лет колонии, для пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина, соответственно.

Как писал сайт kp.ru, ранее руководство ТЦ в Кемерово «Зимняя вишня» частично признало свою вину в пожаре 2018 года. Юлия Богданова, Надежда Судденок и Георгий Соболев заявили о частичном признании вины в рамках предъявленного обвинения, однако остальные подсудимые виновными себя не признают вовсе

Напомним, пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Предположительно, очаг возгорания находился в батутной яме, расположенной на четвертом этаже здания, где также действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, так как двери эвакуационных выходов оказались заблокированы.

ОФИЦИАЛЬНО

- Следственным комитетом России установлены все обстоятельства трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в марте 2018 года. Поминутно восстановлены события и получены доказательства противоправности действий подсудимых, в том числе: конкретные недостатки спасательной операции со стороны некоторых пожарных, отсутствие проверок региональным МЧС по соблюдению требований противопожарной безопасности и эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей, неверные действия и некомпетентные решения сотрудников Госстройнадзора при проведении проверок и выдаче документов, подтверждающих соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, в рамках дела проведено более 400 экспертиз. В том числе исследованы нормативные правовые акты по противопожарной безопасности. Выявлены недостатки спасательной операции, а также факт того, что что руководство регионального МЧС не проводило проверки. Следствие четко определило лиц, чьи действия повлекли гибель множества людей.