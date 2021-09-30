Послы 9 стран вручили Лукашенко верительные грамоты

Лукашенко сказал, с кем Беларусь будет выстраивать дружественные отношения в первую очередь. Фото: president.gov.by

В четверг, 30 сентября, президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко верительные грамоты вручили послы девяти государств, проинформировала пресс-служба президента.

Сообщается, что Лукашенко принял верительные грамоты от послов Азербайджана, Армении, Индии, Индонезии, Ливана, Малайзии, Монголии, Туниса и Южно-Африканской Республики.

Принимая дипломатов, Александр Лукашенко заметил, что начало их работы в Беларуси совпало с периодом важных преобразований в республике.

- Речь не идет о глобальной смене приоритетов. Это, прежде всего, внутреннее дело нашей страны, - объяснил он.

И добавил, что в Беларуси «объективно назрела потребность к переменам», которая обеспечит динамику и дальнейшее развитие общества, скорректирует внутреннюю и внешнюю политику.

Кроме того, Лукашенко рассказал зарубежным послам о приоритетах Беларуси в выстраивании внешней политики. Объяснил, с кем республика намерена выстраивать дружественные взаимоотношения.

- Сегодня Беларусь в приоритетном порядке намерена выстраивать дружественные отношения с теми государствами, которые действительно уважают наши суверенитет и независимость. Уважают наш народ. С теми, кто готов развивать взаимодействие с нами честно и откровенно, - подчеркнул Лукашенко.

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