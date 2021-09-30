На Аляске выбрали самого толстого медвежонка

"Неделя толстых медведей" проходит в нацпарке Катмай с 29 сентября по 5 октября Фото: Twitter.com

Национальный парк Катмай на Аляске подвел итоги ежегодного конкурса "Неделя толстых медведей", где выбрали самого толстого медвежонка. Об этом сообщается в официальном Twitter парка.

Ежегодно в парке выбирают медведя, который лучше всех готовится к зимней спячке. В 2021 году организаторы решили перед основным конкурсом провести соревнование среди медвежат. Победитель среди малышей будет участвовать в основном конкурсе наравне со взрослыми животными

Победителем стал медвежонок под номером 132. За лето он набрал больше всех жира и был признан самым толстым медведем.

«Он до смешного пухлый», — говорит рейнджер национального парка Катмай Наоми Боак.

"Неделя толстых медведей" проходит в нацпарке Катмай с 29 сентября по 5 октября. Следить за конкурсом и проголосовать за самого толстого медведя можно на официальном сайте соревнования.

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