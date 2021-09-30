Глава МИД Украины: Киев должен "реально взвешивать свои возможности" в вопросе членства в ЕС Фото: REUTERS

Киев в вопросе перспектив членства в Европейском союзе должен быть «реалистичным идеалистом». Такое заявление сделал в четверг, 30 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отметив необходимость «реально взвешивать возможность».

«Мы должны быть реалистичными идеалистами - верить в лучшее, что в конце концов получим то, что хотим, но реально взвешивать возможность получить сейчас», - заявил глава внешнеполитического ведомства, уточнив, что на данный момент идет переговорный процесс.

Напомним, ранее в Европейском союзе комментировали перспективы вступления Украины в ЕС. По словам президента Эстонии Керсти Кальюлайд, незалежной потребуется около 20 лет работы для вступления в Евросоюз. Политик указал на то, что «вступление имеет кучу условий».

Чуть ранее вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что решение вопроса о запуске процедуры членства Украины в Евросоюзе в ближайшие годы маловероятно, отметив на политическую ситуацию в союзе. Как он сообщил, в Европейском союзе в принципе отсутствует консенсус по вопросу расширения.