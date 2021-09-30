Партия "Слуга народа" начала сбор подписей за отставку спикера Верховной Рады

Фракция пропрезидентской партии Украины "Слуга народа" начала сбор подписей за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фракция пропрезидентской партии Украины "Слуга народа" начала сбор подписей за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Об этом сообщил глава Верховной Рады в своем Facebook.

«Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности председателя Верховной Рады Украины», – написал Разумков.

По его словам, предложение внес глава партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

«Сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады Украины. Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы. Продуктивной работы в Трускавце», – добавил спикер.

Согласно закону Украины, решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поимённого голосования большинством от конституционного состава парламента, то есть не менее 226 голосами депутатов.

Ранее спикер заявлял, что нельзя откладывать вопрос возвращения Крыма. Разумков отказался назвать голосование жителей Крымского полуострова полноценным референдумом.