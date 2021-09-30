Опрос: только 9% россиян хотят, чтобы в старости за ними ухаживали дети и внуки Фото: Иван МАКЕЕВ

Только 9% россиян сообщили о своем желании, чтобы о них в старости заботились дети и внуки, при условии, что такой уход не будет отнимать много сил и времени. Респонденты назвали это компенсацией за усилия, предпринятые для воспитания детей. Об этом говорят исследования, представление на сайте ВЦИОМ.

Уточняется, что треть опрошенных (32%) предпочли бы нанять сиделку или социального работника, если это потребуется, примерно столько же (34%) заявили, что не против в такой ситуации переехать в хороший дом престарелых, чтобы не быть обузой.

При этом больше половины опрошенных (52%) считают, что пожилым людям следует жить в семье. Около четверти респондентов (27%) считают, что людям в таком возрасте лучше жить у себя дома, а еще 13% заявили, что таким людям необходимо жить в доме престарелых среди своих сверстников.

Кроме того, около 20% участников опроса сообщил о своей готовности уйти с работы, чтобы ухаживать за пожилым членом семьи.

Ранее сайт kp.ru писал про опрос, согласно которому россияне чаще всего испытывают стресс из-за денег.