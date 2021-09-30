В Хабаровском крае по инициативе Михаила Дегтярева образовано министерство туризма

Министерство туризма заняло место в структуре среди 17 министерств Хабаровского края. Фото: правительство Хабаровского края.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев выполнил еще одну инициативу, о которой заявлял ранее. В четверг, сегодня 30 сентября, глава края презентовал новое министерство, отвечающее за вопросы, связанные с туризмом.

Теперь министерство туризма заняло место в структуре среди 17 министерств Хабаровского края. Об идее его создания Михаил Дегтярев говорил еще в марте во время проведения Народного совета, а после в августе - во время интервью на радио «Комсомольская правда».

- В конце сентября мы создадим министерство туризма и наделим его экономическими полномочиями. Мы будем возрождать речные круизные маршруты, промысловый туризм – рыбалку и охоту. Хабаровский край имеет все шансы стать популярной туристической территорией. Мы строим горнолыжную базу на Хехцире, развиваем большой Уссурийский остров как туристический хаб в обе стороны - из Китая и обратно. У нас есть то, чего нет на Западе, нужно только это красиво упаковать, - рассказывал Михаил Дегтярев в эфире «Комсомолки».

Окончательная структура министерства и имя его руководителя станут известны в ближайшее время.