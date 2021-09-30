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В мире30 сентября 2021 12:52

Мужчина открыл стрельбу из ружья в селе под Одессой

Полиция начала спецоперацию, чтобы задержать преступника
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В селе под Одессой мужчина открыл стрельбу из ружья

В селе под Одессой мужчина открыл стрельбу из ружья

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В селе Пужайково Подольского района Украины мужчина открыл стрельбу из ружья на улице. Местные сотрудники правоохранительных органов начали спецоперацию "Гром", чтобы задержать стрелявшего.

- Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа местного подразделения полиции, также туда выехало руководство Главного управления Нацполиции в Одесской области и спецназовцы, — гласит сообщение пресс-службы местной полиции в фейсбуке.

По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее в Вологодской области мужчина с ружьем открыл стрельбу по людям. Все произошло в поселке Вохтога, который располагается в Грязовецком районе. Официальной информации о количестве пострадавших и их состоянии пока нет. По информации источника "КП", подозреваемому мужчине 54 года. Он убил 40-летнюю женщину, косившую траву у себя на даче.