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В мире30 сентября 2021 13:10

Все парижские аэропорты парализованы из-за сбоя в электронике

Власти заверяют, что авиасообщение постепенно восстанавливается
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Накануне столичные аэропорты задержали 46 авиарейсов, еще 25 отменили

Накануне столичные аэропорты задержали 46 авиарейсов, еще 25 отменили

Фото: EAST NEWS

Из-за сбоя электроники все аэропорты Парижа приостановили работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление гражданской авиации Франции.

В данный момент отлеты из аэропортов не осуществляются. Власти заверяют, что авиасообщение постепенно восстанавливается.

Всего парижскими считаются четыре аэропорта: «Бовэ-Тиль», «Шарль де Голль», «Ватри» и «Орли».

Напомним, в июле 2019 года около полутора часов не работал лондонский аэропорт Гатвик. Проблемы были связаны с неполадками в системе управления воздушным движением. Однако, несмотря на объявление о возобновлении приема и отправки самолетов, пассажирам советовали уточнять у авиакомпаний статус своих рейсов перед тем, как ехать в аэропорт.

Накануне столичные аэропорты задержали 46 авиарейсов, еще 25 отменили из-за сильного дождя.В пресс-службе Домодедово доложили, что видимость в районе аэродрома превышает 6000 метров.