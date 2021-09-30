Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия30 сентября 2021 13:11

Экс-глава концерна "Тракторные заводы" Михаил Болотин задержан по делу о крупной растрате

В деле есть еще двое подозреваемых
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (10)Комментарии (10)(10)
Правоохранительные органы ходатайствуют о заключении под стражу подозреваемого

Правоохранительные органы ходатайствуют о заключении под стражу подозреваемого

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правоохранительные органы задержали основателя концерна "Тракторные заводы" Михаила Болотина и ходатайствуют о его заключении под стражу. Информацию об этом подтвердили ТАСС в Лефортовском суде Москвы.

"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Болотину, задержанному по делу, возбужденному по части 4 статьи 160 Уголовного Кодекса РФ", - констатировал представитель суда.

В деле о присвоении и растрате в особо крупном размере помимо Болотина есть еще двое подозреваемых.

Стоит отметить, что Болотин ранее руководил оборонным предприятием Курганмашзавод", входящим в госкорпорацию "Ростех".

Как ранее писал сайт kp.ru, в отношении бывшего министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Анны Багровой возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества – денежных средств с использованием своего служебного положения).