Экс-глава концерна "Тракторные заводы" Михаил Болотин задержан по делу о крупной растрате

Правоохранительные органы ходатайствуют о заключении под стражу подозреваемого Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правоохранительные органы задержали основателя концерна "Тракторные заводы" Михаила Болотина и ходатайствуют о его заключении под стражу. Информацию об этом подтвердили ТАСС в Лефортовском суде Москвы.

"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Болотину, задержанному по делу, возбужденному по части 4 статьи 160 Уголовного Кодекса РФ", - констатировал представитель суда.

В деле о присвоении и растрате в особо крупном размере помимо Болотина есть еще двое подозреваемых.

Стоит отметить, что Болотин ранее руководил оборонным предприятием Курганмашзавод", входящим в госкорпорацию "Ростех".

Как ранее писал сайт kp.ru, в отношении бывшего министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Анны Багровой возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества – денежных средств с использованием своего служебного положения).