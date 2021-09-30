Песков: непривитым от коронавируса будет жить менее удобно, чем привитым

Дмитрий Песков заявил, что непривитым от коронавируса будет жить менее удобно, чем привитым Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что непривитым от коронавирусной инфекции гражданам будет жить менее удобно, чем привитым. Он подчеркнул, что таковы реалии сегодняшнего дня.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что уровень вакцинации населения в стране до сих пор недостаточный, хотя дефицита препаратов нет. Песком негативно оценил тот факт, что некоторые россияне до сих пор не решились сделать прививку. По его мнению, властям необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы убедить россиян в пользе прививки.

- Специфика ситуации по коронавирусу, специфика пандемии, очевидно, так или иначе будет вести дело к тому - я говорю здесь про все страны мира вкупе - будет вести дело к тому, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым, — сказал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что "это реальность, с которой мы сталкиваемся".

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявили 23 888 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии было зафиксировано 7 511 026 таких случаев. Лидером по заболеваемости стала Москва, где заразились 3 998 человек. Второе место занимает Санкт-Петербург, где выявили 2 077 случаев. Третьим идет Московская область — 1 216 случаев. Кроме того, за сутки было выявлено 867 летальных исходов. Из больницы выписали 18 826 человек.