Тишковец пообещал москвичам "марсианскую" погоду в октябре

Погожее начало октября нам обеспечат сразу два антициклона - скандинавский и сибирский Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ждет москвичей в октябре. Синоптик пообещал "марсианскую" погоду.

"Из-за существенного дефицита осадков и пониженной влажности в воздухе будет ощущаться постоянное присутствие пыли, что является характерной особенностью атмосферы Марса. То есть, погода в некотором роде будет напоминать климат «красной планеты», - написал Тишковец в своем Instagram.

По прогнозу метеоролога, в первой часть месяца ночами столбики термометров будут колебаться от +1 до +6, днем от +7 до +12.

В конце месяца начнутся дожди и ночами воздух будет остывать до -2, днем температура будет не выше +8.

Синоптик порекомендовал автолюбителям менять резину с летней на зимнюю в конце октября.

"После 20 октября среднесуточная температура воздуха станет ниже +5 градусов, поэтому в последней декаде можно начинать планировать смену авторезины на зимний вариант.", - рассказал специалист. Сайт kp.ru рассказывал, что бабьего лета в Москве уже не будет, вместо него – золотая осень. Погожее начало октября нам обеспечат сразу два антициклона - скандинавский и сибирский.