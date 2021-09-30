Главред The Insider Роман Доброхотов объявлен в розыск

Главный редактор The Insider Роман Доброхотов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Главный редактор The Insider Роман Доброхотов был объявлен в розыск по делу о нелегальном пересечении государственной границы. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщила его адвокат Юлия Кузнецова.

«Доброхотов объявлен в розыск по делу о незаконном пересечении госграницы», - передает ТАСС слова адвоката, которая не уточнила иных деталей дела.

Доброхотов ранее в четверг, 30 сентября, заявил, что в его квартире проходят обыски в связи с делом о незаконном пересечении госграницы. Как сообщил главред The Insider, следственные действия вели сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), и изъяли из его квартиры всю компьютерную технику. Отмечалось, что оперативники также пришли с обыском в квартиру родителей главного редактора.

В июле этого года у Доброхотова уже проводили обыск. По версии московской полиции, неустановленное лицо в неустановленном месте не позднее 12 ноября прошлого года разместило твит с «дезинформацией о сбитом Boeing МН-17» в Twitter-аккаунте пользователя Roman Dobrokhotov.