Третья фаза испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V" завершена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Третья фаза испытаний вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" завершена. Такое заявление в четверг, 30 сентября, сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

«Мы проводили клинические исследования третьей фазы вакцины "ГамКовидВак" или "Спутник V". Она завершилась. С участием пациентов старше 60 лет», - заявил министр, отметив, что в ходе испытания был продемонстрирован высокий профиль безопасности и эффективности препарата.

Марушко уточнил, что на данный момент идет подготовка итогового отчета. «Получив новые данные о больших, огромных объемах исследования - это более 23 тысячи человек … и институт Гамалеи разрабатывает новые показания для вакцинации и использования вакцины», - заявил глава ведомства.

Напомним, днем ранее, 29 сентября, глава Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что агентство планирует подать документы на регистрацию препарата против коронавирусной инфекции «Мир-19» после окончания второй фазы клинических исследований к концу текущего года.