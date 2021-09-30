Эрдоган обсудил с Путиным участие России в строительстве еще двух АЭС в Турции

Тайип Эрдоган обсуждал с Владимиром Путиным участие России при строительстве еще двух АЭС в Турции Фото: REUTERS

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным участие России при строительстве атомных электростанции на территории республики.

- У нас есть цель — построить три АЭС. Я спросил у Путина, можем ли мы построить оставшиеся две атомные станции совместно. Тогда вместе с АЭС "Аккую" у нас будет три АЭС. Он ответил: "Давайте поработаем над этой темой", — приводит слова турецкого лидера телеканал NTV.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Эрдоган на переговорах с Путиным допустил, что Анкара будет сотрудничать с Москвой по военным самолетам, двигателям к ним, а также кораблям и подводным лодкам. Также стороны обсуждали сотрудничество в авиации, если Соединенные Штаты Америки исключат Турцию из программы создания F-35.