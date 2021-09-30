Сербия и Косово договорились о деэскалации конфликта при участии ЕС

В ЕС сообщили, что Сербия и Косово достигли договоренности о деэскалации конфликта Фото: REUTERS

Специальный представитель Евросоюза по диалогу Сербии и Косово Мирослав Лайчак сообщил, что стороны достигли договоренности по деэскалации конфликта.

- После двух дней интенсивных переговоров мы только что достигли соглашения по деэскалации, — написал политик у себя в Twitter.

После договоренности специальные подразделения косовской полиции должны будут покинуть недавно занятые позиции. Вместе с этим будут разобраны баррикады, которые были установлены сербскими жителями Косово.

Напомним, ситуация между Косово и Белградом обострилась после того, как сотни косовских полицейских, среди которых были и снайперы, заняли КПП "Брняк" и "Ярине". Автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в феврале 2008 года, а сегодня активно пытается вступить в международные организации, такие как Интерпол и ЮНЕСКО.