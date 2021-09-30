Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета РФ на 2022-2024 годы

Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2022-2024 годы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство РФ в четверг, 30 сентября, внесло на рассмотрение и утверждение в Государственную думу проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Согласно Бюджетному кодексу, соответствующий документ должен поступать в нижнюю палату парламента не позднее 1 октября.

Напомним, 21 сентября, правительство одобрило проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Согласно документу, доходы бюджета России в следующем году планируются в размере 25 триллионов рублей, а расходы будут на уровне 23,6 триллиона. Таким образом, профицит бюджета в следующем году должен будет составить 1,4 триллиона рублей.

Как писал сайт kp.ru, ключевыми приоритетами документа стали обеспечение выполнения посланий президента, реализация нацпроектов, финансирование социальных обязательств, а также достижение национальных целей развития.