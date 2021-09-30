Украинский телеканал получил предупреждение за показ Крыма в составе России

На Украине телеканалу вынесли предупреждение за показ России с Крымом Фото: Юлия АЛЕХИНА

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение местному телеканалу "Дом" за показ карты России с Крымом.

- Национальный совет признал, что телеканал "Дом" нарушил украинское законодательство, когда показал карту, на которой Автономная Республика Крым и город Севастополь обозначены как территории Российской Федерации. К телеканалу применена санкция "объявление предупреждения" по статье о распространении необъективной информации, — говорится в сообщении ведомства.

В совете отметили, что показ полуострова в составе РФ "способствует признанию аннексии украинской территории страной-агрессором". Также сообщается, что руководство телеканала провело специальную проверку, случай был расценен как служебная халатность.

В 2020 году украинское посольство в Финляндии выразило протест из-за того, что финская государственная телекомпания YLE продемонстрировала в прямом эфире карту, на которой Крым обозначен как часть территории Российской Федерации. Карту показали во время утреннего эфира 22 августа в ходе трансляции интервью финского президента Саули Ниинисте. После этого обращения Yle сообщила о внесении в карту изменений, объяснив это тем, что была допущена ошибка. Украинское дипломатическое представительство выразило Yle благодарность за быструю реакцию и исправление.